Sie sind mit acht Erfolgen unangefochtener Rekordsieger in Klagenfurt, halten seit 2011 den Streckenrekord. So schnell wird Ihnen das keiner nachmachen, oder?

MARINO VANHOENACKER: Klagenfurt war für meine Frau Elke, meine Tochter Jirte und mich immer besonders. Elke hat Klagenfurt sogar schon vor mir entdeckt. Sie war so fasziniert und davon überzeugt, dass es genau mein Rennen ist. Dass ich hier achtmal gewinnen konnte und den Streckenrekord noch halte, ist genial. Es war immer mit unserem großen Sommerurlaub verbunden. Wir haben so viele Leute, die inzwischen zu Freunden wurden, kennengelernt und sind immer in der Seenixe in Reifnitz zuhause gewesen. Christa und Franz waren fast wie Mama und Papa. Dort zu gewinnen, wo man sich wohlfühlt, ist ein Traum. Deswegen wird Klagenfurt immer in unseren Herzen bleiben.