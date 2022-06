Eine Schwimmstrecke von 3,8 Kilometern, 180,2 km Radfahren und ein abschließender Marathon - das sind die fixen Parameter beim Ironman Austria. Geändert hat sich allerdings im Lauf der 23-jährigen Geschichte des Ausdauer-Spektakels immer wieder die Strecke - das letzte Mal 2019. Aus zwei Radrunden um den Wörthersee, Faaker See und durchs Rosental wurde eine Runde von Klagenfurt über St. Veit, nach Feldkirchen und erneut über Klagenfurt nach Velden, Ledenitzen und St. Egyden. 1490 quälende Höhenmeter müssen die Athleten dabei überwinden. Zuvor geht es mit Start im Klagenfurter Strandbad auf die 3,8 km lange Schwimmdistanz in den Lendkanal zur ersten Wechselzone. Den Abschluss bildet der Marathon, bei dem zwei Runden zwischen Klagenfurt und Krumpendorf zurückzulegen sind und der im Zielstadion in der Ostbucht mündet, wo zwei Wochen später auch die Starnacht am Wörthersee stattfinden wird.