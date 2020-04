Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan Petschnig © Jannach; KK

Monatsweise wurde die Lage rund um die verschiedensten Ironman-Termine aufgrund der Corona-Pandemie beurteilt. Im März wurden die ersten Wettkämpfe in Asien abgesagt, gefolgt von den ersten Rennen in Europa. Bis Ende Juni heißt es keine Großevents. "Doch alle Wettkämpfe, die bisher abgesagt wurden, sollen auch teilweise verschoben werden. Wir suchen nach Alternativen im Herbst, weil auch für die Experten noch nicht absehbar ist, inwiefern und was verschoben werden kann. Da gehen derzeit die Meinungen auseinander", verrät "Mister Ironman" Stefan Petschnig.