Fußball-Bundesligatrainer, KAC-Vereinsarzt und Ski-Olympiasieger. Die Labestation entlang der Radstrecke in Egg am Faaker See entwickelte sich zu einem Promi-Hotspot.

Matthias Mayer inmitten vieler Fans © KK

Die neue Radstrecke hatte auch Auswirkungen auf die Arbeit in den Labestationen. „Wir konnten etwas später aufstehen“, schmunzelt Christian Sablatnig, der die Station am Faaker See verantwortet. „Auch wenn der Aufbau erst um acht Uhr begann – der Arbeitsaufwand blieb der gleiche.“ Wasser, Iso-Getränke, Cola, Bananen, Riegel und Gels – sieben Stände mussten hergerichtet werden, am Ende eines bei vielen Radfahrern gefürchteten Anstiegs.