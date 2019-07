Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Markus Traussnig

Der Deutsche Lukasz Wojt bewältigte die 3,8 Kilometer lange Schwimmdistanz in 45,29 Minuten und stieg auch als Erster aus dem Lendkanal. Knapp eineinhalb Minuten dahinter stieg sein erster Verfolger, der Däne Daniel Baekkgard aus dem Wasser. Mit einer Zeit von 52,08 kam der Österreicher Alexander Gräf als guter Dritter in die erste Wechselzone.



Auch bei den Damen gab es nach dem Schwimmen keine Überraschung. Favoritin Daniela Ryf und Michelle Derron lieferten sich einen packenden Zweikampf im Wörthersee und benötigten 58,12 Minuten für die erste Disziplin. Bianca Steurer war als Vierte stärkste Österreicherin.

Ironman-Führende rasen durch Moosburg