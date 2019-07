Facebook

Der Deutsche Lukasz Wojt bewältigte die 3,8 Kilometer lange Schwimmdistanz in 45,29 Minuten und stieg auch als Erster aus dem Lendkanal. Knapp eineinhalb Minuten dahinter stieg sein erster Verfolger, der Däne Daniel Baekkgard aus dem Wasser. Mit einer Zeit von 52,08 kam der Österreicher Alexander Gräf als guter Dritter in die erste Wechselzone.



Auch bei den Damen gab es nach dem Schwimmen keine Überraschung. Favoritin Daniela Ryf und Michelle Derron lieferten sich einen packenden Zweikampf im Wörthersee und benötigten 58,12 Minuten für die erste Disziplin. Bianca Steurer war als Vierte stärkste Österreicherin.

Start:

Die ersten Athelten (Profis der Männer) sind um 6.30 Uhr im Strandbad Klagenfurt gestartet und befinden sich derzeit auf der Schwimmstrecke in Richtung Reifnitz. Aucxh die Damen sind bereits im Wasser. 3,8 Kilometer gilt es zu absolvieren, ehe es vom Lendkanal zur ersten Wechselzone geht und die 180 Kilometer lange, teilweise neue Radstrecke zu absolvieren ist.



Mit 3800 Aktiven ist der Ironman in Klagenfurt der größte der Welt. 86% der Teilnehmer sind Männer, 14% beträgt der Frauenanteil. Über 2000 freiwillige Helfer betreuen die Sportler während des Rennens. 20.000 Liter isotonische Getränke, dazu kommen unter anderem noch 20.000 Energy-Riegel und zwei Tonnen Bananen.Im letzten Jahr konnte erstmals ein Österreicher triumphieren. Titelverteidigerist heuer aufgrund einer Verletzung allerdings nivcht am Start will 2020 aber wieder teilnehmen: "Es tut weh, dass ich nicht dabei sein kann. Das Rennen ist für mich das schönste der Welt." Zu den Favoriten zählen heuer bei den Männern Lukasz Wojt und, bei den Damen wird an der Schweizerin Daniela Ryf wohl kein Weg vorbeiführen. Aus österreichischer Sicht sollte man vor allemundim Auge behalten.