Stefan Petschnig © Jannach; KK

Wenn Stefan Petschnig, einst einer der drei Gründer des Ironman Austria, in Gedanken schwelgt, hätte er Meilensteine im Überfluss auf Lager. Drei von ihnen blieben ihm in besonderer Erinnerung. „Das Pilotprojekt startete ja 1998 mit Trimania und als wir ein Jahr später den Titel Ironman zugesprochen bekamen, war das schon ein absoluter Höhepunkt. Durch diesen Impuls ist das Starterfeld gleich von 120 auf über 800 geklettert.“ Nicht zu vergessen das Jahr 2004 als Kate Allen für Österreich olympisches Gold im Triathlon gewann, Geschichte schrieb und 2005 in Klagenfurt den Damenbewerb dominierte.