Daniela Ryf Weltmeisterin startet beim Ironman in Klagenfurt

Daniela Ryf mit Jan Frodeno © APA

Weltmeisterin Daniela Ryf hat die ersten zwei Auftritte in ihrem Rennkalender für 2019 bekanntgegeben. Dieser sieht eine Rückkehr in die Schweiz nach Rapperswil zum Ironman 70.3 Switzerland am 2. Juni vor, gefolgt von der Teilnahme am Ironman Austria-Kärnten am 7. Juli in Klagenfurt, Österreich.

Ryf ist eine der Besten, die der Sport je gesehen hat und wo auch immer sie antritt, ist sie die Attraktion schlechthin. Die vierfache Weltmeisterin elektrisiert die Strecken rund um den Globus und begeistert die Fans mit ihren unglaublichen Leistungen, was die Bekanntgabe von Details ihres Rennkalenders zu einem mit Spannung erwartenden Ereignis für alle Triathlon Fans macht. Dieses Jahr kommen die berühmten Zuschauermassen von Klagenfurt in den Genuss, die Weltbeste hautnah mitzuverfolgen, währenddessen die Schweizer Fans einmal mehr die Möglichkeit erhalten, ihre Nationalheldin in Rapperswil anzufeuern, wo sie ihren sechsten Sieg in Folge anpeilt.

„Ich freue mich sehr bekanntzugeben, dass ich diese Saison am Ironman Austria-Kärnten teilnehmen werde. Ich habe tolle Erinnerungen an Klagenfurt, seitdem ich 2012 den 5150 dort absolviert habe und kann es kaum erwarten, den Ironman über die volle Distanz in Angriff zu nehmen. Ausserdem bin ich überglücklich, wieder bei meinem Lieblings-70.3-Distanzrennen in Rapperswil vor meinem heimischen Publikum und Fans zu starten,“ so Ryf.

Ryf dominierte 2018 auf der ganzen Welt, wobei ihre Erfolge Anerkennung auf und neben der Strecke erhielten. Auf einen beeindruckenden Sieg an den Isuzu Ironman 70.3 World Championship in Nelson Mandela Bay, wo sie auch technische Probleme nicht bremsen konnten, folgte ein rekordbrechender Sieg an den Ironman World Championship in Kailua-Kona, Hawaii. Sie wurde zur Schweizer Sportlerin des Jahres 2018 gewählt und ist nominiert als Weltsportlerin des Jahres bei den Laureus World Sports Awards 2019, welche am 18. Februar in Monaco stattfinden.