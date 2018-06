Company Triathlon 1100 Athleten am Start beim Company Triathlon

Facebook

Für den Großteil der Teilnehmer am "Company Triathlon" stand der Spaß am Mitmachen im Vordergrund. © Traussnig

Der „Company Triathlon“ im Vorfeld des „Ironman Kärnten“ wird immer mehr zu einem Großereignis. „Wir haben heuer 1100 Teilnehmer. Das ist das absolute Maximum, wir mussten die Anmeldung vorzeitig schließen“, berichtet ein OK-Mitglied.

Auf die Strecken (380 m Schwimmen/20 km Rad/4,2 km Laufen) wagten sich viele Prominente. Landeshauptmann Peter Kaiser hatte zwei Behindertensportler in seiner Staffel, absolvierte die 4,2 km. Jasmin Ouschan war mit Bruder Albin und Manager Gerald Florian am Start: „Ich muss laufen, obwohl das nicht meine Paradedisziplin ist.“

Die „Kärnten Werbung“ schickte eine Staffel mit Simone Lenz, Ruth Göderle und Paco Wrolich ins Rennen. Seinem Motto konnte er nicht treu bleiben: „Wenn ich eine Startnummer trage, will ich gewinnen.“

22 Aktive, darunter Wolfgang Stani, schickte die „Kleine Zeitung“ ins Rennen. „Für uns zählt der olympische Gedanke, wichtig ist der Spaß miteinander“, stellte Stani fest.

Ehrgeiziger präsentierten sich andere. Der Sieg im Einzelbewerb ging an Stefan Winter (Lakeside Science) und Lisa Watschinger. Im Staffel-Rennen triumphierten bei den Herren KSG Group (Daniel Gröblacher, Andreas Martin, Christoph Lorber), bei den Damen RSG Lebring (Carina Freitag, Roswitha Krenn, Birgit Bresnik. Bei den Mix-Staffeln lag die Sauritschnig Alu-Stahl-Glas GmbH (Nicole Petric, Markus Gruber, Christian Eberdorfer) voran.