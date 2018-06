Elmar Sprink (46) startet am Sonntag beim Ironman in Klagenfurt mit einem Spenderherz. „Angst habe ich nur, wenn ich mich frage, wie lange ich noch lebe.“

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

2017 bewältigte Elmar Sprink die „Transalp Challenge“. Ein Foto mit seiner Narbe (links). © Nimmesgern; Newton; Greber

Er lebt mit dem unentwegten Gedanken, dass sein Spenderherz jederzeit abgestoßen werden kann. In der Brust von Elmar Sprink pocht nämlich das Herz eines Fremden. Nachdem der 46-Jährige sich 2010 in gewissen Phasen unwohl fühlte, die Trainingszeiten stark abfielen, war ihm klar, dass etwas nicht stimmte. Ein Leistungstest verlief dennoch völlig unauffällig – Fazit: gesund. Den Ironman in Klagenfurt 2010 musste er abbrechen – die Enttäuschung darüber war riesig. Kurz danach kam der Tag, der 12. Juli, der sein ganzes Leben auf einen Schlag veränderte.

Ich war daheim, plötzlich fand mich meine Frau Karin blau angelaufen und mein Nachbar Michael, ein Viszeralchirurg, belebte mich wieder.

Ab diesem Moment begann ein monatelanger Leidensweg. Es war weder ein Herzinfarkt noch eine Entzündung, sein Herz erholte sich quasi von allein. Doch das Aufatmen hielt nicht lange an. „Im Feber 2011 hatte ich eine Reha und ab da ging es rapide bergab und jeder sagte, wir können nichts mehr machen. Ich hab’ zwar einen Organspendeausweis, aber dachte nie, dass ich selbst je eines brauchen würde.“ Weder eine Blutwäsche noch das Punktieren der Lunge brachten brauchbare Resultate.

Im Dezember musste die Gallenblase raus, die Organe wurden schlechter und so ging es kurz darauf ins Transplantationszentrum nach Bad Oeynhausen, wo ich 189 Tage gelegen bin und im Feber bekam ich einen Herzstillstand. Ich hatte noch zwölf Stunden zu leben. Dann bekam ich eine Keramikpumpe, hing drei Monate auf der Intensivstation an der Herzlungenmaschine, bis am 9. Juni 2012 mein zweites Leben begann mit einem fremden Herzen.

Wenn man bedenkt, dass von dem Moment an, als er nicht selber sitzen konnte, bis zum ersten Ironman 757 Tage vergingen, ist diese Kämpfernatur ein Vorbild für jeden Einzelnen. Nach seiner Entlassung verfasste er eine Liste mit Zielen, die er in seinem Leben noch verwirklichen möchte – von Skitouren über Reisen bis zum Triathlon.

Offen und ehrlich gesteht er, dass er lieber sein altes Leben zurück hätte, „denn wenn ich meine Lebenserwartung für bare Münze nehme, lebe ich noch neun Jahre. Ich muss täglich viele Medikamente nehmen und auch das Krebsrisiko ist extrem hoch. Das heißt, wenn ,normale‘ Menschen denken 75, 80 zu werden, kann ich das nicht“, erzählt der Deutsche, der verrät, dass sich Deutschland gegenüber Österreich in puncto Organspendegesetz einiges abschauen könnte.

Das bekommen sie nicht auf die Reihe und so stirbt jeder Dritte auf der Liste und das ist sehr traurig. Doch aufgeben war überhaupt nie eine Alternative.

Während Sprink, der regelmäßig Leistungstests absolviert, im Augenblick körperlich fitter ist als je zuvor, macht ihm die Psyche doch immer wieder einen Strich durch dei Rechnung. „In dieser Hinsicht bin ich nicht belastbar. Ich schlafe schlecht, bekomme Albträume und mein Immunsystem spielt verrückt.“ In ruhigen oder auch erfolglosen Momenten wird Angst zum Thema, da er fünf Tage in der Woche „nie gleich funktioniert“. „Angst hab’ ich nur dann, wenn ich mich frage, wie lange ich noch lebe. Ich hab’ ein Patenkind mit fünf Jahren und unternehme viel mit ihr und natürlich würde ich gern mitbekommen, wenn sie 30 wird, aber das steht eben alles in den Sternen. Aber ich mach’ mir keine Gedanken, wie mein Herz gerade schlägt, da lenkt mich der Sport richtig gut ab.“

Apropos andere Gedanken. Einer, der dem Mann aus Köln vor Ort die Daumen drücken will, ist WAC-Neuzugang Lukas Schmitz. Die zwei lernten sich bei einem Vortrag kennen, als Fortuna Düsseldorf im Abstiegskampf stand. Sprinks Ziel in Klagenfurt? Der Weltmeister der Transplantierten 2017 würde gern seine persönliche Bestmarke von 10 Stunden, 15 Minuten knacken. „Es wird eng werden, damit setz’ ich mich auch selbst etwas unter Druck, aber im Endeffekt wird es sich beim Laufen entscheiden und schlussendlich will ich mit einem Lächeln ins Ziel kommen und wenn der Tag normal verläuft, dann werde ich genau das auch machen. Eine Zeit, bei der die Zehn vorne stehen würde, wäre richtig klasse. Und eines ist auch klar, je länger ich brauche, desto länger tun die Beine weh“, sagt Sprink, der oft an seinen Spender denkt, obwohl er nicht weiß, wer es war.

Das Herz hat mich nicht verändert, aber die Geschichte. Am besten nie in irgendwelche Foren schauen, denn laut ihnen wärst du meistens schon längst tot.

Für Elmar Sprink ist der Weg das Ziel. Mit diesem Motto geht der 46-Jährige durchs Leben – inklusive Höhen und Tiefen.

Das Leben des Ausdauersportlers Elmar Sprink veränderte sich im Juli 2010 auf einen Schlag. Zwei Jahre verbrachte er im Krankenhaus, zwei Mal wird ihm eine Herzpumpe eingesetzt, bevor er ein Spenderherz bekommt. 2014 startete der Deutsche bei der weltberühmten Ironman-WM auf Hawaii. Nach 2010 geht er heuer wieder in Klagenfurt an den Start. © kk

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.