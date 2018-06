Elmar Sprink (46) startet am Sonntag beim Ironman in Klagenfurt mit einem Spenderherz. „Angst habe ich nur, wenn ich mich frage, wie lange ich noch lebe.“

2017 bewältigte Elmar Sprink die „Transalp Challenge“. Ein Foto mit seiner Narbe (links). © Nimmesgern; Newton; Greber

Er lebt mit dem unentwegten Gedanken, dass sein Spenderherz jederzeit abgestoßen werden kann. In der Brust von Elmar Sprink pocht nämlich das Herz eines Fremden. Nachdem der 46-Jährige sich 2010 in gewissen Phasen unwohl fühlte, die Trainingszeiten stark abfielen, war ihm klar, dass etwas nicht stimmte. Ein Leistungstest verlief dennoch völlig unauffällig – Fazit: gesund. Den Ironman in Klagenfurt 2010 musste er abbrechen – die Enttäuschung darüber war riesig. Kurz danach kam der Tag, der 12. Juli, der sein ganzes Leben auf einen Schlag veränderte.

Ich war daheim, plötzlich fand mich meine Frau Karin blau angelaufen und mein Nachbar Michael, ein Viszeralchirurg, belebte mich wieder.

