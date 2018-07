Der 20. Ironman Klagenfurt hat mit dem Niederösterreicher Michael Weiss einen rot-weiß-roten Sieger. Was sich den ganzen Renntag über in Kärnten abgespielt hat, können Sie hier noch einmal nachlesen.

Wieder ein voller Erfolg: Der 20. Ironman am Wörthersee © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Jannach)

Er ist ein Fixpunkt im Klagenfurter Veranstaltungskalender und zählt zu den schönsten seiner Zunft. Das vielleicht härteste Rennen der Welt machte auch dieses Jahr wieder in Kärnten halt und zwar zum 20. Mal. In der Jubiläumsausgabe triumphierte der niederösterreichische Klagenfurt-Routinier Michael Weiss in einer Zeit von 8:04:46 Stunden vor Ivan Tutukin (RUS) und Andy Potts (USA). Der Niederösterreicher schien ab dem Radrennen regelrecht durch den Kurs zu fliegen.

Den ganzen Renntag über wurden Sie live mit Fotos, Videos und Zwischenständen versorgt. Hier gibt es das Geschehen zum Nachlesen.

