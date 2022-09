Schwimmen über 3,8 Kilometer in der Mur, mit dem Rad von Graz über das Gaberl, das Lachtal und den Sölkpass und ein Bergmarathon zur Südwandhütte des Dachsteins - der Austria Extrem Triathlon ist einer der härtesten Bewerbe auf der Welt. Auch diesen Juni stellten sich Wagemutige wieder der Herausforderung und im Grazer Schubertkino wurde nun der Film gezeigt. Gäste aus Sport, Wirtschaft und Politik fieberten mit den Athleten noch einmal mit.

„Kein Stillstand, wir wollen uns permanent weiterentwickeln.“ Diese Prämisse von Maria Schwarz, Präsidentin des Austria eXtreme Triathlons ist auch in „Your fight“ umgesetzt, der einen gänzlich neuen Blick auf das härteste Langstreckenevent Österreichs eröffnet. Die Deutsche Tanja Spielberger, der Rumäne Iulian Rotariu und der Belgier Peter Rondas wurden vom Start in Graz bis zur Ziellinie am Dachstein von Kameras begleitet. Immer hautnah am Geschehen zeigt der Film nicht nur, wie die drei den extremen Herausforderungen der Strecke begegnen. Es zeigt auch die starken und schwachen Momente, die Freuden und Zweifel, die großen Emotionen. "Der Film wurde begeistert aufgenommen, wie seine Vorläufer, die es online schon auf über eine halbe Million Aufrufe gebracht haben", sagt Schwarz. Unter den Premierengästen waren neben Teilnehmern, Betreuern und Helfern auch die Präsidenten des österreichischen und des steirischen Triathlonverbands, Walter Zettinig und Werner Leitner, ebenso wie der Grazer Gemeinderat Horst Alic und Sponsoren des Austria eXtreme Triathlons.

