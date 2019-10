Ab heute kann man sich für die Ironman-Premiere am 24. Mai 2020 in Graz anmelden.

Beim Ironman werden 1,9 Kilometer geschwommen, 90 Kilometer auf dem Rad und © APA/EXPA/GERT STEINTHALER

Am 24. Mai 2020 eröffnet der Ironman 70.3 das Jahr der Eisernen in Graz. Für den Bürgermeister der steirischen Landeshauptstadt, Siegfried Nagl, ist dieses Event eine "tolle Möglichkeit, uns als Sportstadt zu präsentieren. Wir nehmen viel Geld in die Hand und erwarten durch das Event ein großes Plus an Nächtigungen".

Das Rennen, das vor wenigen Tagen offiziell präsentiert wurde, führt über die Halbdistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer auf dem Rad, 21,0975 Kilometer Laufen) und soll laut Erwin Dokter (Ironman Austria) "die schnellste Strecke, die wir in Österreich haben und hatten" werden. Anmelden kann man sich ab heute, dem 2. Oktober, unter www.ironman.com/graz70.3.