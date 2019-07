Ein toller sechster Platz in Edmonton. Lisa Perterer hat ihr insgesamt sechstes Top-Ten-Ergebnis in der Triathlon-WM-Serie erreicht. Auf die Siegerin fehlten 28 Sekunden.

Sechstes Top-Ten-Ergebnis: Lisa Perterer © ITU

Lisa Perterer hat ihr insgesamt sechstes Top-Ten-Ergebnis in der Triathlon-WM-Serie erreicht. Die Kärntnerin landete im Sprintbewerb von Edmonton an der sechsten Stelle, sie hatte 28 Sekunden Rückstand auf Siegerin Emma Jackson aus Australien. In der Gesamtwertung ist Perterer einen Bewerb vor Schluss nun 14.

Bei den Herren ging der Sieg an den Briten Jonathan Brownlee, es war kein Österreicher am Start. Die WM-Serie geht am 18. August in Tokio mit einem Mixed-Staffelbewerb weiter, abgeschlossen wird sie mit dem Einzel-Finale am 31. August in Lausanne.

Ergebnisse Triathlon-WM Serie in Edmonton, Sprintdistanz (750 m Schwimmen/22 km Radfahren/5 km Laufen), Damen: 1. Emma Jackson (AUS) 1:01:23 Stunden, 2. Summer Rappaport (USA) +2 Sek., 3. Ashleigh Gentle (AUS) +4. - Weiters: 6. Lisa Perterer (AUT) +28.

Stand in WM-Serie (7/8): 1. Katie Zaferes (USA) 4.925 Punkte, 2. Jessica Learmonth (GBR) 4.170, 3. Georgia Taylor-Brown (GBR) 4.121. - Weiters: 14. Perterer 1.956, 34. Julia Hauser (AUT) 918