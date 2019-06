Facebook

Die Snowboarder Payer (Mitte) und Obmann (re.) holten sich von Profi Tutukin (2. beim Ironman in Klagenfurt 2018) Tipps © KK/Tammegger

Während sich der russische Ironman-Profi Ivan Tutukin (pewag racing team) intensiv auf den Ironman Austria in Klagenfurt vorbereitet - er will seinen letztjährigen zweiten Platz toppen - gab er den heimischen Snowboard-Profis Alex Payer und Fabian Obmann Schwimm-Tipps für den bevorstehenden Gösselsdorf Volkstriathlon (500 Meter Schwimmen, 32 km Rad und 7 km Laufen), der am Samstag in Szene geht. „Für mich ist dieser Triathlon eine absolute Premiere, aber passt perfekt in unsere Sommervorbereitung, denn Radfahren und laufen, steht ja sowieso auf dem Programm. Ivan gab uns Tipps, vor allem Alex, hat echt Spaß gemacht“, erzählt Obmann, der bis zu seinem elften Lebensjahr beim Schwimmverein Wörthersee trainierte.