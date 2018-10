Gabi Obmann holte sich in Barcelona sensationell den Sieg in der Altersklasse W25-29.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die strahlende Barcelona- Finisherin Gabi Obmann © Privat

Es war ihr erst vierter Ironman auf der Langdistanz, doch Fulltime-OP-Schwester Gabi Obmann sorgte in Barcelona für Furore. Die 29-jährige Wahl-Kärntnerin und Freundin von Triathlet Tom Fürnschuss holte sich sensationell den Sieg in der Altersklasse W25-29 und klassierte sich im Gesamtklassement auf Rang acht und das als Nicht-Profi. „Es war einfach traumhaft. Das Schwimmen im Meer war schön, aber auch fordernd aufgrund der Wellen und des Windes. Die Radstrecke war relativ flach, aber an der Küste entlang und die Laufroute war richtig lässig, da konnte ich echt alles aus mir herausholen“, erzählt Obmann, die sich für 2020 ein neues Ziel gesetzt hat: „Wir wollen unbedingt wieder nach Hawaii.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.