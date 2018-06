Facebook

Christoph Lorber startet nach den Staatsmeisterschaften nun auch beim "Wörthersee Triathlon". Links ein Bild nach seinem schweren Trainingsunfall: Es zeigt ihn auf der Seite liegend, der Körper war quasi in der Mitte bis zur Wirbelsäule zerteilt. © KK/Privat (2)

Es war zweifelsohne sein bisher härtester Kampf. Extremsportler Christoph Lorber (HSV Triathlon Kärnten) wurde vor etwas mehr als einem Jahr bei einer Trainingsfahrt schwer verletzt. Der Kärntner zog sich einen Bruch im Beckenbereich, Rippenfrakturen, einen Ellbogen-Trümmerbruch und ein Loch in der Lunge zu – „mein Körper war in der Mitte bis zur Wirbelsäule zerteilt“. Einen Tag lang musste er sogar in Tiefschlaf versetzt werden. Wie durch ein kleines Wunder schaffte der 32-Jährige 13 Monate später das schier Unmögliche. Vergangenes Wochenende feierte er bei den Triathlon-Staatsmeisterschaften in Tulln sein Wettkampf-Comeback und holte sensationell Gold in der Klasse M29 bis 34.

„Mein größtes Problem war der Schwimmrückstand. Ich hatte nur 20 Trainingskilometer hinter mir und dazu kamen die Schläge und das Gewusel im Wasser. Es war ziemlich zach aufgrund der Belastung, auch beim Radfahren. Im Laufen hab’ ich mich immer wohler gefühlt. Es ist reine Gewöhnungssache.“ Spezifisch konnte sich Lorber aufgrund einer Bauchdeckenschwäche (Darm sprang bei der Bauchwand heraus) nicht vorbereiten, ist aber inzwischen erfreulicherweise schmerzfrei:

Seit drei Monaten kann ich wieder ohne Einschränkungen laufen. Es zieht schon noch da und dort, aber das ist normal.

Kommenden Samstag stellt sich der dreifache Duathlon-Staatsmeister und Triathlon-WM-Teilnehmer beim „Wörthersee-Triathlon“ über die Sprintdistanz (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen) der starken Konkurrenz, wie Massimo Köstl und Rene Hilber aus dem heimischen Lager. „Ich seh’ es als Training und will Spaß haben.“

