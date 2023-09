Geglücktes Comeback für Dominic Thiem. Der Österreicher, der seit seiner Aufgabe bei den US Open gegen Ben Shelton aufgund einer Gastritis kein Match mehr bestritten hat, setzte sich zum Auftakt des ATP-250-Turniers in Astana gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas mit 6:3, 7:6 durch. Im Achtelfinale trifft der 30-Jährige auf Wawrinka-Bezwinger Marcos Giron.

Jurij Rodionov besiegte am Donnerstag den Franzosen Gregoire Barrere nach Abwehr von zwei Matchbällen mit 2:6, 6:4, 7:6(5). Der 24-jährige Österreicher trifft bei dem 250er-Hartplatzbewerb nun am Freitag (rund 16 Uhr MESZ) auf den als Nummer 2 gesetzten Argentinier Sebastian Baez, die Nummer 27 der Weltrangliste. Sebastian Ofner spielt sein Erstrundenmatch gegen den Ungarn Marton Fucsovics am Freitag (8.00 MESZ).