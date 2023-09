Jurij Rodionov besiegte am Donnerstag den Franzosen Gregoire Barrere nach Abwehr von zwei Matchbällen mit 2:6, 6:4, 7:6(5). Der 24-jährige Österreicher trifft bei dem 250er-Hartplatzbewerb nun am Freitag (rund 15.30 Uhr MESZ) auf den als Nummer 2 gesetzten Argentinier Sebastian Baez, die Nummer 27 der Weltrangliste.

Rodionov gab den ersten Satz in nur gut einer halben Stunde ab, steigerte sich danach aber und bewies in entscheidenden Phasen Nervenstärke. Im zweiten Set zog der 24-Jährige mit zwei Breaks auf 4:1 davon und verwertete schließlich den zweiten Satzball zum Gleichstand. Im dritten Satz wehrte er bei 4:5 mit einem Winner und einem Ass zwei Matchbälle ab, kämpfte sich ins Tie-Break, in dem er gegen die Nummer 63 der Welt seinen ersten Matchball verwertete.

Thiem spielt heute, Ofner morgen

Noch heute trifft Dominic Thiem (rund 14.30 Uhr MESZ/live auf Sky) auf den Peruaner Juan Pablo Varillas. Sebastian Ofner spielt sein Erstrundenmatch gegen den Ungarn Marton Fucsovics am Freitag (8.00 MESZ).

Beim mit 3,8 Millionen Dollar dotierten 500er-Turnier in Peking besiegten Alexander Erler/Lukas Miedler in der ersten Runde die an Nummer drei gesetzten Argentinier Maximo Gonzalez/Andres Molteni mit 6:4, 6:4.