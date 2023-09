Wann wurde die Idee für ein Challenger-Turnier in Bad Waltersdorf geboren?

Peter Westner: Im vergangenen November, als die steirische Tennispräsidentin Barbara Muhr erklärt hat, sie wolle ein Challenger in der Steiermark haben. Wir haben unser Interesse bekundet und konnten die beste Infrastruktur bieten. So haben wir den Zuschlag erhalten. Dann begann die Suche nach einem Hauptsponsor, den wir mit Layjet gefunden haben. Und dann wurde es medial öffentlich gemacht.