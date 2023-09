Ein echter Leckerbissen erwartet die Fans jetzt bei den Layjet-Open in Bad Waltersdorf: Filip Misolic trifft im Achtelfinale des ATP-Challengers auf Fabio Fognini. Der 36-Jährige aus Sanremo ist die ehemalige Nummer neun der Welt und hat ebenso viele ATP-Titel auf seinem Konto – darunter den Sieg beim Masters-1000er in Monte Carlo 2019. "Auf das Duell mit ihm freue ich mich sehr, vor allem, weil es auf dem Center-Court hier in der Steiermark stattfindet. Ich hoffe da natürlich auf den Heimvorteil", sagte der Grazer. Misolic zog mit einem 6:1, 5:7, 6:3 über Timo Stodder (GER) in die Runde der letzten 16 ein. Der Kitzbühel-Finalist von 2022 sieht seine Chancen: "Ich war noch wirklich klein, da hat Fabio schon erfolgreich auf der Tour gespielt. Sein Spielstil ist sehr interessant, aber ich werde kämpfen und hoffentlich wieder als Sieger vom Platz gehen."

Eine Runde weiter ist bereits Dennis Novak. Durch einen 6:4-, 6:4-Erfolg über den Ukrainer Vitali Satschko steht er im Viertelfinale und trifft auf den Briten Jan Choinski. "Es ist das erste Mal seit meiner Verletzung, dass ich zwei Partien hintereinander in zwei Sätzen gewinne. Ich bin sehr zufrieden und fühle mich hier auch sehr wohl – das kann natürlich auch an dem Heimatgefühl hier liegen."