Für Jurij Rodionov ist bereits am Montag beim Tennis-ATP-Challenger von Bad Waltersdorf Endstation gewesen. Der 24-jährige Niederösterreicher musste sich beim mit 145.000 Euro dotierten Sandplatz-Turnier in Runde eins dem Italiener Andrea Pellegrino mit 7:6(6), 3:6, 2:6 geschlagen geben. Nach der Niederlage im Davis Cup am Freitag in Schwechat war es für Rodionov die nächste bittere Pleite, befindet sich doch Pellegrino 122 Plätze hinter dem 108. der Weltrangliste.

In dem steirischen Thermenort stehen derweil noch fünf weitere ÖTV-Spieler im Hauptfeld. Lukas Neumayer, Joel Schwärzler (Wildcard), Filip Misolic, sowie Dennis Novak und "Lucky Loser" Sandro Kopp, die gegeneinander spielen, sind alle am heutigen Dienstag im Einsatz. Der Steirer Sebastian Sorger unterlag dem Tschechen Zdenek Kolar 1:6, 5:7. "Im ersten Satz war die Qualität bei der Rückhand und beim Return nicht so hoch und das bestraft ein Spieler seiner Klasse natürlich sofort. Und Bälle, die auf der Future-Tour reichen, um in der Rallye zu bleiben, führen auf diesem Niveau gleich zu einem Winner für den Gegner", war der 17-Jährige mit seinem Auftritt in Durchgang eins nur wenig zufrieden. "Aber im zweiten Satz habe ich mich auf die Dinge konzentriert, die ich in den vergangenen Wochen trainiert habe und dann wurde die Qualität meiner Schläge besser, sodass ich doch auch Positives von dem Match mitnehmen kann", freute sich der Schützling von Gilbert Schaller, der in zwei Wochen an gleicher Stelle das Future in Angriff nehmen und die Sandplatzsaison im Anschluss in Georgien ausklingen lassen wird.