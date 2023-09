Dennis Novak konnte einem leidtun. Nach seiner glatten Zweisatzniederlage beim Davis Cup in Schwechat gegen Nuno Borges, die die 1:3-Niederlage Österreichs gegen Portugal besiegelte, stellte sich der Wiener Neustädter schwer geknickt den Fragen der Presse. Er wisse auch nicht, warum es in seinem Spiel derzeit so viele Schwankungen gäbe. Es fehle eben an der Konstanz.