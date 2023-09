"Ihr macht mich verdammt krank", schreibt ÖTV-Spielerin Tamira Paszek in einer Story auf Instagram. Und die Reaktion der Vorarlbergerin ist allzu verständlich: Nach einer Niederlage erhält die 32-Jährige nämlich Nachrichten eines Instagram-Users, der auf Paszek gewettet hat. Und diese Nachrichten beinhalten Morddrohungen.

"you will force me - to find and take you down - from this life - i swear we will - tamira - dies - really soon", schreibt der Mann. Paszek lässt sich das nicht gefallen und postet den Screenshot der Nachricht auf Instagram – inklusive Namen des Verfassers (der im folgenden Bild gelöscht ist).