Dominic Thiem wird Österreich im Davis-Cup-Duell mit Portugal nicht zur Verfügung stehen. Den Lichtenwörther plagt eine Typ C Magenentzündung, "die nicht ohne ist", sagt Thiem-Manager Moritz Thiem. Das Gute: Es wurden bei der Untersuchung keine Bakterien gefunden.

Moritz Thiem weiter: "Leider geht sich aber dadurch das Match am Freitag sowie am Samstag nicht aus. Es hat keinen Sinn ihn jetzt nach 10 Tagen Pause auf den Platz zu schicken, noch dazu zu so einer wichtigen Begegnung."

Ob es sich ausgeht, dass Thiem beim Layjet-Open in Bad Waltersdorf servieren wird, ist noch offen. "Da haben wir noch eine Woche Zeit und müssen schauen, wie sich das entwickelt."