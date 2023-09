Mit seinem 24. Grand-Slam-Titel hat Novak Djokovic bei den US Open Sportgeschichte geschrieben. Dabei wurde das Turnier auch von vielen bekannten Gesichtern besucht. Einige Stars mischten sich unter die Zuschauer und wurden Zeuge von "Djokers" nächstem Meilenstein.

Emily Blunt genießt Auszeit mit ihrer Familie

So waren beispielsweise Emily Blunt und John Krasinski mit ihren zwei Töchtern beim Tennisturnier in New York live dabei. Fotos der zwei Stars mit Hazel (9) und Violet (6) sind rar, nur selten zeigen sich die Schauspieler mit ihren Kindern in der Öffentlichkeit. Blunt hatte vor zwei Monaten wissen lassen, dass sie nun mehr Zeit mit der Familie verbringen will und sich daher eine Auszeit nimmt.

Im Podcast "Table for Two" von Bruce Bozzi sagte Blunt über ihre Kinder: "Ich glaube, es gibt einfach Eckpfeiler für ihren Tag, die so wichtig sind, wenn sie klein sind. Und die lauten: 'Weckst du mich auf? Bringst du mich zur Schule?' Und ich muss einfach für sie alle da sein, eine ganze Weile. Und das habe ich einfach in meinen Knochen." Die aus Filmen wie "Der Teufel trägt Prada bekannte Blunt" will daher dieses Jahr keine Rollen mehr annehmen.

Michael Phelps outet sich als Tennisfan

Blunt und Krasinski waren aber längst nicht die einzigen Promis, die sich beim Prestigeturnier blicken ließen. So war auch etwa die Emma Watson oder Keith Urban und Nicole Kidman beim Tennisturnier zugegen.

Emma Watson bei den US Open © (c) IMAGO/ZUMA Wire (IMAGO/Javier Rojas)

Keith Urban und Nicole Kidman © (c) IMAGO/Avalon.red (IMAGO/Peter van den Berg / Avalon)

Neben weiteren Schauspielern wie Julianne Hough, Aziz Ansari oder Jon Hamm war auch der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten, Michael Phelps, vor Ort. Mit 23 olympischen Goldmedaillen hat der Schwimmer nun seit Djokovic' Sieg eine weniger als der Serbe Grand-Slam-Siege auf seiner Erfolgsliste stehen.

Julianne Hough besuchte das Viertelfinale zwischen Alcaraz und Zverev © (c) IMAGO/ABACAPRESS (IMAGO/Dylan Travis/ABACA)

Aziz Ansari beim zwölften Wettkampftag im Billie Jean King National Tennis Center © (c) imago/Pacific Press Agency (Lev Radin)

Auch "Mad Men" Jon Hamm ließ sich das Turnier nicht entgehen © (c) IMAGO/ABACAPRESS (IMAGO/Dylan Travis/ABACA)

Die Schauspielerin Kiernan Shipka © (c) IMAGO/Avalon.red (IMAGO/Peter van den Berg / Avalon)

Leonardo Di Caprio © (c) imago images/Hasenkopf (imago sportfotodienst via www.imago-images.de)

Julianna Margulies © (c) IMAGO/Avalon.red (IMAGO/Peter van den Berg / Avalon)