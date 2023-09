Novak Djokovic + Daniil Medwedew + US-Open – da war doch was? Richtig, 2021, Finale in Flushing Meadows. Die Ausgangsposition: Djokovic hätte mit einem Sieg den Grand Slam, also den Triumph bei allen vier Majors innerhalb einer Saison, in der Tasche gehabt. Medwedew spielte um seine erste Grand-Slam-Trophäe überhaupt. Das Unerwartete traf ein: Der Russe riss den Grand-Slam-Rekordhalter (23) mit dreimal 6:4 aus allen Träumen, der mit den Tränen ringende Serbe eroberte dafür erstmals die Herzen des New Yorker Publikums. Seit damals trafen die beiden fünf Mal aufeinander, viermal behielt der „Djoker“ die Oberhand, das bisher letzte Duell heuer im Semifinale von Dubai entschied allerdings Medwedew für sich – diesmal mit zweimal 6:4.