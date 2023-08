Was für ein Pech: Dominic Thiem musste in der zweiten Runde der US Open gegen den US-Amerikaner nach im Tiebreak verlorenen 1. Satz aufgeben. Ben Shelton steht damit in der dritten Runde. Auch für Sebastian Ofner war in der zweiten Runde der US Open am Mittwoch Endstation.

Thiem musste in zweiter US-Open-Runde aufgeben, auch Ofner out

Dominic Thiem hat am Mittwoch in der zweiten Runde der mit 65 Millionen Dollar dotierten US Open aufgeben müssen. Der noch 29-jährige Niederösterreicher lag in New York nach einem ansprechenden ersten Satz gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:7(1), 0:1 zurück und konnte danach nicht mehr weiterspielen. Er fühle sich sehr schlecht, erklärte er noch auf dem Platz dem Arzt und hatte sich zuvor immer wieder auf den Bauch gegriffen.

Thiem hatte schon seine US-Open-Generalprobe in Winston-Salem absagen müssen. Grund dafür war laut seinem Manager Moritz Thiem eine "Art Gastritis".

Auch für Sebastian Ofner war in der zweiten Runde der US Open am Mittwoch Endstation. Der 27-jährige Steirer war gegen den als Nummer zehn gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe chancenlos. Nach nur 91 Minuten hatte Ofner in New York mit 3:6 1:6 4:6 das Nachsehen. Er blieb damit auch im fünften Duell mit einem Top-Ten-Spieler ohne Satzgewinn. Mehr lesen Sie hier.