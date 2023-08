Ab 21 Uhr im Liveticker: Julia Grabher gegen Wang Xiyu

Liveticker. Julia Grabher spielt am Montag in der ersten Runde der US Open im 3. Match (rund 21 Uhr) auf Court 14 erneut gegen die Chinesin Wang Xiyu, die ihr vergangene Woche in Cleveland mit 3:6, 4:6 unterlegen war. Hier verpassen Sie nichts!