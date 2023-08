Da Eurosport die Übertragungsrechte an sportdeutschland.tv verloren hat, sind die US Open heuer nicht im Free-TV zu empfangen. Trotzdem kann man in Österreich das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres live und kostenlos verfolgen. So zeigt ServusTV On in der ersten Turnierwoche von Montag bis Freitag (18 bis 22 Uhr) Spiele in der Konferenz. Zudem gibt es auch täglich die Highlights aller Matches in New York zu sehen.

Mit dem Streamer „Joyn“ von Puls4 gibt es heuer eine weitere Alternative. So servierte der kostenfreie Anbieter im Smart-TV, in der App und im Web unter www.joyn.at alle Spieler der Österreicher und Österreicherinnen sowie das Herren-Endspiel live und frei empfangbar.