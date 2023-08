Tennisprofi Dennis Novak hat zum Auftakt der US-Open-Qualifikation mit einem Sieg gegen den routinierten Belgier David Goffin aufgezeigt. Der 29-jährige Niederösterreicher setzte sich am Mittwoch gegen den in der Quali auf Position fünf gesetzten Goffin mit 7:6(5),6:3 durch und darf auf ein Ticket für den Hauptbewerb hoffen. Außerdem trafen am Mittwoch noch Filip Misolic auf den Esten Mark Lajal, Maximilian Neuchrist bekam es mit dem Deutschen Maximilian Marterer zu tun.

Sinja Kraus muss in der ersten Quali-Runde bei den Frauen gegen die Französin Alice Robbe antreten. Bereits am Dienstag hatte sich der an siebenter Stelle gesetzte Jurij Rodionov in der ersten Runde dem US-Amerikaner Patrick Kypson mit 4:6,4:6 geschlagen geben müssen.