"Seien wir ehrlich: Wenn der Name Horst Skoff fällt, dann gibt es verschiedene Reaktionen", leitet Verleger Egon Theiner in seinem Vorwort des Buchs "Horst Skoff, mehr als ein Rockstar" ein. "Wer sich eine Biografie erwartet, in der das Ableben Skoffs nochmals ausgebreitet wird, mit Polizeiakten und vielleicht noch nicht bekannten Details, der wird enttäuscht sein. Es geht in dem Buch nicht darum, einen Tod zu analysieren, sondern darum, das Leben zu zelebrieren."