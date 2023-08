Mit einem 6:4, 6:4-Finalsieg über die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro konnte Julia Grabher ihren Titel beim Challenger (WTA 100) auf Gran Canaria erfolgreich verteidigen. Die Belohnung: Die Vorarlbergerin liegt ab heute in der Weltrangliste mit Platz 54 so gut wie noch nie. Für die von Günter Bresnik betreute Grabher ist der Titelgewinn in Maspalomas zudem der zweitgrößte Erfolg in ihrer Karriere nach dem Turniersieg im Vorjahr beim WTA 125-Turnier in Bari.

Lukas Neumayer muss hingegen weiter auf seinen ersten Challenger-Titel warten. So musste sich der Salzburger, der heuer bereits beim Heim-Challenger in der Mozartstadt im Finale den Kürzeren gezogen hatte, im Endspiel von Cordenons dem italienischen Lokalmatador Matteo Gigante mit 0:6, 2:6 geschlagen geben. Trotzdem darf Neumayer ab Montag mit Platz 228 sein neues Karriere-Hoch feiern.