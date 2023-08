Ihrem Nervenkostüm geht es gut? Kitzbühel spielt ja heuer wieder alle Stückln.

ALEX ANTONITSCH: Ich habe das Gefühl, als würde ich ein Grand Slam veranstalten, weil ich etwas am Limit bin. Klar kommt man an seine Grenzen, aber ich habe ein super Team hinter mir. Es hat ja bereits super mit den Quali-Tagen und dem Kids-Day begonnen. Mehr als 13.000 Leute waren vor Ort. Seit Mittwoch waren wir ausverkauft. Für das Finale gibt es maximal ganz wenige Restkarten. Man sieht halt einfach, was dieser Kerl bewegt.