War es ein Kaltstart oder war doch ein wenig Nervosität vor Heimpublikum im Spiel? Was auch immer ausschlaggebend gewesen ist, das erste verlorene Servicegame brachte Tennis-Ass Sebastian Ofner gegen Alex Molcan aus der Slowakei nicht aus dem Konzept. Der Steirer fand im Laufe der Begegnung gut in seine schnellen Schläge, machte sich das Leben allerdings teilweise mit unerzwungenen Fehlern selbst etwas schwer. Am Ende des ersten Satzes bewies Österreichs Nummer eins schließlich seine Abgeklärtheit. Beim Spielstand von 5:4 und traumhaften Tennisbedingungen in Kitzbühel war dem 27-Jährigen das Break zum 6:4-Satzgewinn gelungen.

In derselben, druckvollen Manier machte die Nummer 61 der Welt im zweiten Durchgang weiter. Ofner schien, als würde er sich mit den heimischen Fans im Rücken das Momentum nicht mehr nehmen lassen, schaffte das Break zum 2:0. Der Schützling von Wolfgang Thiem zog in Windeseile auf 5:0 davon, das Viertelfinale war zum Greifen nahe.

Drama nahm seinen Lauf

Und dann? Ofner vergab zuerst zwei Matchbälle, kein Drama, doch das nahm anschließend seinen Lauf, da sich der Slowake Game um Game schnappte. Das Nervenkostüm fing an zu bröckeln, ein Blackout war nichts dagegen. Die "Geschenke" von seitens Molcan blieben plötzlich völlig aus und der 25-Jährige schaffte ein unglaubliches Comeback und holte sich den Satz mit 7:5.

Der Entscheidungsdurchgang startete für "Ofi" alles andere als verheißungsvoll. Molcan nahm dem Österreicher gleich den Aufschlag ab. Ofner durchlebte ein Wechselbad der Gefühle, fightete sich aber wieder zurück. Die Partie war an Dramatik nicht zu überbieten und endete, fast wenig überraschend, im Tiebreak. Mit dem besseren Ende für den Slowaken. Ofner verlor eine sicher gewonnene Partie äußerst bitter mit 6:4,5:7,6:7.

Publikumsmagnet Dominic Thiem trifft heute in der vierten Partie nach 11 Uhr auf den Chinesen Zhizhen Zhang.