Er wäre quasi für die nächste Tour de France bereit. "So fühle ich mich richtig gut, aber einmal so zwei Tage einfach mal zehn Stunden schlafen, dass ich total erholt bin, wäre cool. Aber ich muss ja aktuell keine Spannung aufrechterhalten, von dem habe ich genügend Energie für andere Dinge", meint Osttirols Radstar Felix Gall, der vor seinem großen Empfang am Mittwoch in Debant noch den Generali Open in Kitzbühel einen Besuch abgestattet hat.