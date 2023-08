Auch für den zweiten Österreicher beim ATP-Tennisturnier in Kitzbühel ist gleich in der ersten Runde Endstation gewesen. Dennis Novak unterlag am frühen Dienstagabend dem Brasilianer Thiago Seyboth Wild in deren ersten Duell 3:6,4:6 und hält damit weiter bei drei Auftaktsiegen als sein Maximum in der Gamsstadt. Der Niederösterreicher stand beim Heimevent zum achten Mal im Hauptbewerb. Am Montag war auch der Steirer Filip Misolic in der ersten Runde ausgeschieden.