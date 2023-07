"Do wor a Bratlfettn dahinter oder 'Blacky', ich seh schwarz". Fußball-Legende Toni Polster war absolut in seinem Element. Der 59-Jährige und "heimliche Star" des Events fungierte in der Gamsstadt in einem deutsch-österreichischen Show-Tennisdoppel als Schiedsrichter. Aus heimischer Sicht forderte Dominic Thiem gemeinsam mit den Kärntner Ski-Assen Marco Schwarz und Adrian Pertl in einem Champions-Tiebreak den Kitzbühel-Finalisten von 2020 Yannick Hanfmann, der zusammen mit Schladming-Triumphator Linus Strasser antrat.