Sebastian Ofner brauste am Samstag in Salzburg mit einem 6:0, 6:2 in nur 51 Minuten über den als Nummer 5 gesetzten Argentinier Juan Manuel Cerundolo ins Endspiel. In diesem trifft der 27-jährige Steirer entweder auf Landsmann Lukas Neumayer oder den Slowenen Blaz Rola.