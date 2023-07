Im vorjährigen Viertelfinale führte Jannik Sinner bereits mit 2:0-Sätzen und man war versucht, an die Sensation zu glauben. Doch sie blieb aus. Novak Djokovic konnte die Partie drehen, das Match gewinnen und fünf Tage später seinen siebenten Wimbledon-Triumph feiern. Dieses Jahr wiederholte sich das Duell – diesmal im Halbfinale. Die Frage vor dem ersten Aufschlag lautete: Kann Sinner seinen verpassten Sieg heuer nachholen? Die Antwort: Nein. Im Gegenteil, der 21-jährige Südtiroler musste eine Machtdemonstration über sich ergehen lassen und eine deutliche 3:6, 4:6, 6:7-Niederlage zur Kenntnis nehmen.

Damit steht Djokovic zum neunten Mal im Finale des Tennis-Mekkas. Nur einmal – 2013 gegen Andy Murray – musste er sich seinem Gegner beugen. Kann der 36-jährige Serbe am Sonntag das Endspiel hingegen erneut für sich entscheiden, würde er mit Titel Nummer acht an der Church Road mit Rekordsieger Roger Federer gleichziehen. Es wäre ein weiterer Meilenstein in dem von Bestmarken gepflasterten Erfolgsweg. Allen voran die stetig anwachsende Zahl an Grand-Slam-Trophäen. 23 sind es bisher, 24 könnten es am Sonntag sein.

Könnten! Denn noch muss der „Djoker“ eine Hürde nehmen. Diese lautet entweder Carlos Alcaraz oder Daniil Medwedew.