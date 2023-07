Dominic Thiem wird nach seiner Absage vom Vortag auch am Samstag nicht beim Schau-Turnier im Londoner Hurlingham Club antreten. Nach dem geplatzten Duell gegen Carlos Alcaraz, der sich auch selbst zurückgezogen hatte, kann Thiem wegen einer Verkühlung auch nicht zum Match gegen den Norweger Casper Ruud antreten.

"Ich muss jetzt schauen, dass ich mich völlig regeneriere und am Dienstag fit bin", hatte Thiem schon am Freitag gemeint, daher kam die Absage nicht überraschend. Thiem startet am Dienstag im Schlager gegen den als Nummer 5 gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas in sein siebentes Wimbledon-Turnier.