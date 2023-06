Nichts ist unmöglich! Diesem Motto hat Yannick Hanfmann bei den Mallorca Open die Treue gehalten. In der ersten Runde des Rasen-Turniers ließ der Deutsche gegen Pedro Cachin im ersten Satz beim Stand von 2:2 die 1000-prozentige Chance auf einen Punktgewinn aus. So "fischte" der 31-Jährige gegen den Argentinier (Österreichs Tennisfans kennen diesen als Thiem-Bezwinger bei den heurigen French Open) einen Ball, den man eigentlich nicht verfehlen kann.

Doch sehen Sie selbst:

Doch alles halb so schlimm – Hanfmann nahm es mit Humor und feierte dennoch einen ungefährdeten 6:2, 6:1-Sieg. Im Achtelfinale am Mittwoch gegen Stefanos Tsitsipas darf sich der Mann aus Karlsruhe so einen Patzer allerdings nicht leisten!