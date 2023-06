Carlos Alcaraz hat mit seinem ersten Titel auf Rasen die Führung in der Weltrangliste von Novak Djokovic zurückerobert. Der 20-jährige Spanier gewann am Sonntag das Wimbledon-Vorbereitungsturnier im Londoner Queen's Club. Er setzte sich im Finale gegen den Australier Alex de Minaur 6:4,6:4 durch.

"Das bedeutet mir sehr viel. Es ist das erste Mal, dass ich hier gespielt habe. Es ist fantastisch für mich, auf Rasen zu gewinnen", freute sich Alcaraz und wies mit Blick auf Wimbledon auf die Favoritenrolle von Djokovic hin. "Die Nummer eins gibt dir aber Extra-Motivation und Extra-Selbstvertrauen."

Alcaraz hatte in seiner Karriere zuvor auf Rasen nur zweimal beim Klassiker in Wimbledon gespielt und war dabei nicht über das Achtelfinale hinausgekommen. Nun geht er als Herausforderer von Titelverteidiger Djokovic in das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres, das am 3. Juli beginnt.

In Halle, wo ebenfalls ein ATP-500-Rasenturnier stattfand, setzte sich der Außenseiter mit dem unorthodoxen Spielstil durch: Der Kasache Alexander Bublik rang den als Nummer 3 gesetzten Russen Andrej Rublew mit 6:3, 3:6, 6:3 nieder. Bublik hatte zuvor u.a. Borna Coric (CRO-7), Jannik Sinner (ITA-4/musste aufgeben) und Alexander Zverev (GER-9) ausgeschaltet.

In Birmingham schlug sich Ex-Roland-Garros-Siegerin Jelena Ostapenko mit ihrem ersten Titel seit Dubai 2022 auf Wimbledon ein. Die unberechenbare Lettin besiegte die topgesetzte Tschechin Barbora Krejcikova 7:6(8), 6:4.