Die All England Tennis Championships in Wimbledon gehen ohne die Nummer 11 der Männer in Szene. Der Russe Karen Chatschanow musste wegen eines bei den French Open erlittenen Stressbruchs im Rücken für das dritte Grand-Slam-Turnier absagen. Dies gab der diesjährige French-Open-Viertelfinalist bekannt. Für Chatschanow ein Rückschlag, war er doch zuletzt gerade bei den Majors stark. Bei den US Open und den Australian Open stand er zuletzt jeweils im Halbfinale.

Im Vorjahr hatte Chatschanow wegen des Banns gegen Spieler aus Russland und Belarus nicht antreten dürfen. Wimbledon beginnt am 3. Juli.