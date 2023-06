Tennis-Profi Dominic Thiem hat beim Challenger-Turnier in Heilbronn das Achtelfinale erreicht. Im ersten Kräftemessen mit dem Japaner Kaichi Uchida setzte sich der Niederösterreicher am Dienstag nach 1:21 Stunden mit 6:4,6:4 durch. Er trifft nun auf den Spanier Pedro Martínez, die Nummer 135 der ATP-Weltrangliste.

Thiem gelang ein frühes Break, indem er dem Japaner schon dessen zweites Aufschlagspiel abluchste und damit auf 2:1 stellte. Nach einem Rebreak des ATP-154. zum 3:3 nahm der Österreicher ihm umgehend erneut den Aufschlag ab und servierte zum Satzgewinn aus. Im zweiten Satz breakte Thiem zum 3:2 und ließ fortan nichts mehr anbrennen.

Der US-Open-Sieger 2020 konnte sich im Wesentlichen auf sein Service verlassen - er gewann 82 Prozent der Punkte, wenn der erste Aufschlag im Feld war - und schlug einige wirkungsvolle Grundschläge. Mit unerzwungenen Fehlern machte er sich das Leben zwischendurch aber auch schwerer als nötig.

Thiem hatte in der Vorwoche eine herbe Enttäuschung bei den French Open erlebt. Nach teilweise guten Leistungen im Vorfeld gegen starke Gegner schied er in der ersten Paris-Runde in fünf Sätzen gegen den Argentinier Pedro Cachin aus. Im Anschluss verkündete er, noch weitere Einsätze auf Sand absolvieren zu wollen, bevor er seine Rasen-Saison startet. In Heilbronn, wo er als Nummer vier gesetzt ist, erhielt der 29-Jährige eine Wildcard.