Julia Grabher gegen Coco Gauff ab 18 Uhr im Liveticker

Live ab 18 Uhr. In der zweiten Runde der Tennis-French-Open in Paris trifft Julia Grabher auf die US-Amerikanerin Coco Gauff. Derzeit läuft am Court Suzanne-Lenglen noch die Partie Sinner gegen Altmaier. In Folge startet die Österreicherin.