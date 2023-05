Zwei Spiele, zwei 7:2-Siege gegen Linz-Urfahr und im Derby gegen Aufsteiger Sportunion Klagenfurt. Der Start in die Saison der 2. Herren-Bundesliga hätte für UTC Strassburg gar nicht besser laufen können. Jetzt, zwei Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs, darf man tabellarisch nach oben blicken. Neuzugang Patrick Ofner und Co. liegen mit einem Spiel weniger als Zweiter hinter Dornbirn. Punktgleich dahinter liegt Telfs auf Rang drei. Um ins Aufstiegs-Play-off für die Bundesliga zu kommen, braucht es aus den Partien am Samstag gegen Telfs und am Montag in Dornbirn noch einen Sieg, dann wäre der notwendige zweite Platz wohl Realität.