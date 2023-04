Der "Ausflug" von "Lucky Loser" Julia Grabher in den Hauptbewerb des WTA-1000-Turniers in Madrid ist am Freitag in der zweiten Runde zum erwarteten Halt gekommen. Die Vorarlbergerin rang der Weltranglistenersten Iga Swiatek immerhin fünf Games ab, unterlag der Polin aber klar mit 3:6,2:6.

Grabher, die nach ihrem Qualifikations-Aus als "Lucky Loser" ins Hauptfeld gerutscht war und dort zum Auftakt die Bulgarin Viktoria Tomowa 6:1,7:6(5) eliminiert hatte, konnte auf dem Center Court von Madrid nicht für die erhoffte Überraschung sorgen. Nach ihrem dritten WTA-1000-Turnier muss sie damit weiterhin auf den ersten Einzug unter die Top 32 auf diesem Niveau warten.

Der erste Satz war nach Swiateks Break zum 3:1 im Prinzip gelaufen, auch im zweiten schien die zweifache French-Open-Siegerin beim Stand von 3:0 schon über der Ziellinie. Grabher, Nummer 92 der Welt, wehrte sich aber nach Kräften, nützte ihren ersten Breakball zum 1:3 und zwang die Polin auch bei deren nächstem Aufschlag zu einem langen Game. Swiatek servierte schließlich aber zum 4:2 aus und ließ sich von da an nicht mehr beirren.