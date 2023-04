Am Samstag trifft Dominic Thiem beim Masters-Turnier in Madrid in der zweiten Runde auf Stefanos Tsitsipas. Der Grieche ist aktuell die Nummer fünf der Tenniswelt und geht somit auch als klarer Favorit in das bereits neunte Duell der beiden Topspieler. Im "Head to Head" führt der Österreicher noch mit 5:3. Das letzte Duell gab es 2020 bei den ATP Finals in London – da behielt Thiem noch in drei Sätzen die Oberhand.

Im Vorfeld des Schlagers wurde Tsitsipas gegenüber der spanischen Zeitung "Marca" gefragt, wen er für den besten Spieler aller Zeiten halten würde. Die Antwort des 24-Jährigen liest sich interessant und ist zugleich eine Absage an Novak Djokovic: "Für mich ist der GOAT nicht derjenige, der die meisten Turniere oder die meisten Grand Slams oder die meisten Matches gewonnen hat", sagt der Helene.

Menschen für den Sport begeistern

Sondern? "Für mich ist der GOAT jene Person, der die meisten Menschen zum Tennissport gebracht hat, der die meisten Menschen für den Tennissport begeistern konnte und der viele Menschen dazu inspiriert hat, etwas mit ihrem Leben anzufangen. Roger Federer hatte eine enorme Auswirkung auf all diese Punkte. So wie auch Rafael Nadal."